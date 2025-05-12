Carlo Ancelotti Brezilya ile anlaştı!

Ancelotti, Real Madrid'deki son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad karşısında çıkacak. Bu karşılaşmanın ardından İspanyol deviyle yollarını ayıracak olan 65 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ilk kez bir Güney Amerika milli takımını çalıştıracak.

Bu hamleyle Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör unvanını da elde etmiş olacak. Brezilya Futbol Federasyonu'nun bu tercihi, futbol kamuoyunda da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancelotti, 1992-1995 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almıştı. Brezilya görevi, İtalyan teknik adamın tam 33 yıl sonra yeniden bir milli takımda çalışacağı anlamına geliyor.