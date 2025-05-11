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Ole Gunnar Solskjaer'dan galibiyet yorumu! "Tercüman bile mutlu"

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmayı değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 21:40 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 21:40
Ole Gunnar Solskjaer’dan galibiyet yorumu! Tercüman bile mutlu

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının Adana Demirspor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"3-4 GOL ATABİLİRDİK"

Takımın gösterdiği iştahı beğendiğini söyleyen Solskjaer, "Maçın başında oyun çok fazla durdu. Bir türlü ritmi yakalayamadık ama odağımız, tutumumuz, iştahımız iyiydi. İlk yarı 3-4 gol atabilirdik ama son saniyelerde rakibimiz golü buldu. Maçı istediğimizi gösterdik, ikinci yarıyı çok pozitif bir şekilde oynadık ve çok önemli bir 3 puan kazandık." dedi.

"TERCÜMAN BİLE MUTLU"

Ligi bitirecekleri konum ve gelecek sezon hakkında konuşan Solskjaer, "Avrupa'da olmak çok önemli. En önemli odağımız üçüncü olmak. İzlediğimiz, takip ettiğimiz oyuncular var. Şu anda takımda olup tutumunu beğendiğimiz oyuncular da var. Antrenmanlarda çok iyi bir tutum gösterip son maçlarımızı kazandık. Tercüman bile mutlu artık." sözlerini sarf etti.

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