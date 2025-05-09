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Fenerbahçe'de gerilim! Dusan Tadic ile Anderson Talisca tartıştı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının bitmesine çok az bir süre kala Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında tartışma yaşandı. İkili, devre sonrasında koridorda barıştı.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 20:54 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 21:30
Fenerbahçe’de gerilim! Dusan Tadic ile Anderson Talisca tartıştı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarının son bölümlerinde Dusan Tadic'ten istediği pası alamayan Anderson Talisca, takım arkadaşına tepki gösterdi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Gerilim, sarı lacivertli diğer oyuncuların devreye girmesiyle yatıştırıldı.

Özellikle Sırp yıldızın sinirli tavrı dikkat çekti.

Dusan Tadic ve Anderson Talisca (Fenerbahçe Kulübü)Dusan Tadic ve Anderson Talisca (Fenerbahçe Kulübü)

Öte yandan Tadic ile Talisca ilk yarının sona ermesinin ardından koridorda birbirine sarılarak buzları eritti.

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