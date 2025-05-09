Fenerbahçe’de gerilim! Dusan Tadic ile Anderson Talisca tartıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarının son bölümlerinde Dusan Tadic'ten istediği pası alamayan Anderson Talisca, takım arkadaşına tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarının son bölümlerinde Dusan Tadic'ten istediği pası alamayan Anderson Talisca, takım arkadaşına tepki gösterdi.
Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Gerilim, sarı lacivertli diğer oyuncuların devreye girmesiyle yatıştırıldı.
Özellikle Sırp yıldızın sinirli tavrı dikkat çekti.
Öte yandan Tadic ile Talisca ilk yarının sona ermesinin ardından koridorda birbirine sarılarak buzları eritti.