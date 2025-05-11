Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmanın 9. dakikasında kendi yarı sahasında Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen İngiliz futbolcu, 11. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.

Beşiktaş'ta 16. dakikada ikinci sakatlık yaşandı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Felix Uduokhai ile Adana Demirsporlu Ali Yavuz Kol kafa kafaya çarpıştı. Pozisyonun ardından her iki oyuncuya da sağlık ekipleri müdahale etti. Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürülürken, Uduokhai de 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.

21. dakikada Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Aimbetov ile girdiği hava topu mücadelesinde kafa çarpışması yaşadı. Yerde kalan Paulista, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti.