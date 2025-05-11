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Barcelona - Real Madrid CANLI! Arda Güler ilk 11'de

İspanya La Liga’da sezonun bitimine dört hafta kala futbolseverlerin gözleri bir kez daha dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine çevrildi: El Clasico. Barcelona ile Real Madrid, Montjuic Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. Mücadele, yalnızca ezeli rekabet açısından değil, şampiyonluk yarışı açısından da büyük önem taşıyor. Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:24
Barcelona - Real Madrid CANLI! Arda Güler ilk 11’de

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Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın konuğu oluyor.

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Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Arda Güler Real Madrid'de ilk 11 çıktı (AA)Arda Güler Real Madrid'de ilk 11 çıktı (AA)

Ligde 79 puanla lider durumda bulunan Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'in 4 puan önünde yer alıyor. Real Madrid ise 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Karşılaşma, şampiyonluk mücadelesinde kritik bir viraj olarak öne çıkıyor.

Bu sezon iki ezeli rakip üç kez karşı karşıya geldi. La Liga'da Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı Barcelona 4-0 kazanmıştı. Suudi Arabistan'daki İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Kral Kupası finalinde de Barcelona rakibini 3-2 yenmişti.

İki takım bugüne kadar toplam 260 kez karşılaştı. Bu maçlarda Real Madrid 105, Barcelona 103 galibiyet elde etti. 52 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Raphinha (AA)Raphinha (AA)

İLK 11'LER

Barcelona: Szczesny, Eric García, Cubarsí, Iñigo Martinez, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Ferran, Raphinha

Real Madrid: Courtois, Lucas, Tchouameni, Asencio, Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius Jr.

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