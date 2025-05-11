Barcelona - Real Madrid CANLI! Arda Güler ilk 11’de

Arda Güler Real Madrid'de ilk 11 çıktı (AA)

Ligde 79 puanla lider durumda bulunan Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'in 4 puan önünde yer alıyor. Real Madrid ise 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Karşılaşma, şampiyonluk mücadelesinde kritik bir viraj olarak öne çıkıyor.

Bu sezon iki ezeli rakip üç kez karşı karşıya geldi. La Liga'da Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı Barcelona 4-0 kazanmıştı. Suudi Arabistan'daki İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Kral Kupası finalinde de Barcelona rakibini 3-2 yenmişti.

İki takım bugüne kadar toplam 260 kez karşılaştı. Bu maçlarda Real Madrid 105, Barcelona 103 galibiyet elde etti. 52 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.