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Trabzonspor'dan derbide sakatlanan Enis Destan için açıklama

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray’ı konuk eden Trabzonspor’da, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Enis Destan’ın durumu netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 20:58
Trabzonspor’dan derbide sakatlanan Enis Destan için açıklama

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Mücadelenin 20. dakikasında Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kayan ve ters basan genç oyuncu, kısa süre kendini denese de maça devam edemedi. Teknik heyetin kararıyla Enis Destan oyundan alınarak yerini Sikan'a bıraktı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, oyuncusunun sağlık durumu için açıklama yayınladı.

İşte Doç. Dr. Ahmet Beşir'in açıklaması;

"Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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