Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Kayseri'de sona erdi. Kayserispor ile Antalyaspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İki takım arasında oynanan maçta gol perdesini 12. dakikada Miguel Cardoso açtı. 26'da konuk takım Thalisson ile eşitliği sağladı. 29'da Cardso bir kez daha ağları havalandırdı. İlk devre 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda Cardoso, 63'te bu kez penaltıdan fileleri sarsıp farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda gol çıkmadı ve ev sahibi karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak sezonun belki de en önemli galibiyetini aldı.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken Antalyaspor 43'te kaldı.

Jakirovic'in öğrencileri gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Emre Belözoğlu ve talebeleri ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.