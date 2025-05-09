PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı. Yüksel Yıldırım "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 12:22
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gönderme!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"FENERBAHÇE SÜRPRİZ OLDU!"

Şampiyonluk ve üçüncülük yarışına değinen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde yenilmesi sürpriz oldu. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bu sonuç Galatasaray'ın şampiyonluğunu, Beşiktaş'ın da üçüncülüğünü neredeyse perçinledi. Biz önümüzdeki hafta BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demirspor ile oynayacak. Aradaki puan farkı beşe çıkmıştı, bu mağlubiyetle ikiye düştü. Beşiktaş önümüze geçebilir ama biz son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. Ancak en kötü ihtimalle ligi dördüncü sırada tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Yüksel Yıldırım "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş. Benim vizyonum ve projelerim var. Samsunspor'da onları yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. İstanbul büyükleri dediğimiz takımlar yavaş yavaş Yüksel Yıldırım'a ve Samsunspor'a alışacak. Çünkü Samsunspor gümbür gümbür geliyor" dedi.

Fenerbahçeden 4lü transfer taarruzu!Fenerbahçeden 4lü transfer taarruzu!
Fenerbahçe'den 4'lü transfer taarruzu!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Takvim günler öncesinden duyurmuştu! PKK silah bırakıyor! DEM Parti’den açıklama geldi
Mehmet Sevigen’den CHP’li Özgür Özel’e yolsuzluk tepkisi: Miting yaparak kimseyi cezaevinden çıkaramazsın
Takas Bank
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Vatikan’a tenis oynayan, ata binen yakışıklı papa! İşte 14. Leo’nun bilinmeyenleri... LGBT’ye destek verecek mi? | Kim bu Robert Francis Prevost
Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu
Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD’li Robert Prevost oldu!
Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı
Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi
CHP’li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış
İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan VIP yolculuk
Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?
Murat Ongun’un trolleri yalan üretmeye devam ediyor! Gizli tanık adı altında yalan videosu patladı: Savcılık soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında Pakistan açıklaması: Tansiyonu düşürmek için çalışıyoruz
Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
CHP’nin şaibeli kurultayı iptal mi ediliyor? Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Hançeri çıkarma fırsatı
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!