Galatasaray’ı korkutan düşünce!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere çok yakın olan Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte talipleri olan futbolcuların akıbetinin ne olacağı merak konusu.



Kiralık olarak kadroda bulunan ve sezona damga vuran Victor Osimhen'in takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal veriliyor.



Galatasaray'da Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın da Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmesi yönetimin işini zorlaştırıyor.



Öte yandan sarı-kırmızılılarla üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Okan Buruk'a da İtalya'dan ilgi olduğu belirtildi.



Bu isimlere reddedilemeyecek teklifler gelmesi durumunda sorun yaşanmaması adına Galatasaray yönetiminin yeni transferler için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.