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MHK'dan VAR kararı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 35. haftasından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 21:16 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 21:17
MHK’dan VAR kararı!

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MHK, Süper Lig'in 35. haftasından itibaren yabancı VAR'la birlikte yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."

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