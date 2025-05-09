PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk rekora koşuyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşırsa (4) Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte Türkiye'de en fazla şampiyonluk gören ikinci isim olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:23
Okan Buruk rekora koşuyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kısa süre içerisinde adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı. Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 2. teknik adam olmaya hazırlanıyor.

Bu sezonu da mutlu sonla bitirmesi halinde Galatasaray'daki üçüncü, kariyerindeki ise dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Buruk, Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte ikinci sırayı paylaşacak.

TERİM'E YAKLAŞIYOR

Daha önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bir kez mutlu sona ulaşan 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Galatasaray'a da 2'de 2 yaparak başladı. Bu sezon da üçüncü şampiyonluğa sadece bir adım uzaklıkta olan Okan Buruk, kariyerindeki 4 kupasını kaldırarak kulüp efsanesi Fatih Terim'e bir adım daha yaklaşacak, Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan isim ile 8 kez ile Fatih Terim oldu. İmparator'un ayrıca bir de UEFA Kupası bulunuyor.

Galatasarayın Bernardo Silva teklifi!Galatasarayın Bernardo Silva teklifi!
Galatasaray'ın Bernardo Silva teklifi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fesih ne zaman? PKK’dan kongre açıklaması!
Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV’ye armut tepkisi
Takas Bank
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Mehmet Sevigen’den CHP’li Özgür Özel’e yolsuzluk tepkisi: Miting yaparak kimseyi cezaevinden çıkaramazsın
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Takvim günler öncesinden duyurmuştu! PKK silah bırakıyor
İsrail’den flaş iddia! Trump Netanyahu’yla teması kesiyor: Enayi yerine koydu
Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!
14 yaşındaki Irmak Karahan olayı herkesin ağzını açık bıraktı! Genç kızın videoları dehşete düşürdü! Anlı çıldırdı: Sen ne pis çocuksun
Vatikan’a tenis oynayan, ata binen yakışıklı papa! İşte 14. Leo’nun bilinmeyenleri... LGBT’ye destek verecek mi? | Kim bu Robert Francis Prevost
Yağmur, sel, su baskını! İl il uyarı geldi: Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? 9 Mayıs Meteoroloji raporu
Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD’li Robert Prevost oldu!
Ankara’da 51 sene önce aldıkları plak ev sahibi yaptı! Bir zamanlar dutluk olan arsalar lüks sitelere dönüştü! Gerçeği Bedia Akartürk açıkladı
CHP’li İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife! İş adamı Metin Gül itiraf etti | İki proje için 6 milyon TL
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! İki kardeşi öldürmüştü! Katilin hedefinde anne de varmış
İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşti! Rant sistemin kilit ismi ortaya çıktı! Haritacılıktan Porsche’ye uzanan VIP yolculuk
Emekliye 27 bin TL promosyon! Mayıs ayı geldi kampanyalar hareketlendi | Hangi banka ne kadar veriyor?
Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!