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Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük zaferin peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, üst sıralarda yer alma yolunda Galatasaray karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 16:57
Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük zaferin peşinde

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, üst sıralarda yer alma yolunda Galatasaray karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

BU SEZON BÜYÜK MAÇ GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi.

Trabzonspor, Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.

Trabzonspor'da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.

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