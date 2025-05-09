Galatasaray’ın Bernardo Silva teklifi!

Galatasaray'da sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak… Şampiyonluğa kilitlenen sarı-kırmızılılar bir yandan da kolları sıvadı, yeni yıldızlar için mesaisine başladı.



BERNARDO SILVA İÇİN TEMASLAR KURULDU



Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk dışındaki konuları konuşmazken perde arkasında ise transfer harekâtını bizzat yönetiyor. Özbek ve kurmayları en kritik ayrılıklardan biri olan Dries Mertens'in ardından 10 numara bölgesine bir başka büyük isim ile doldurmak istiyor. Aslan bu noktada rotasını Premier Lig'e çevirmiş durumda. 2017'den bu yana Manchester City forması giyen ve tarihi başarılarda büyük pay sahibi olan Bernardo Silva için temaslar kuruldu. İngiliz ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda erken havlu atarken yönetim de takımı yenilemek için düğmeye bastı.



3+1 YILLIK KONTRAT İÇİN MASAYA OTURULDU



Ayrılık çanlarının çaldığı Bernardo Silva için de Galatasaray erkenden hamlesini yaptı. 30 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservis bedeli için Manchester City ile pazarlık yapılırken diğer yandan ise oyuncunun temsilcileri ile 3+1 yıllık kontrat için masaya oturuldu.