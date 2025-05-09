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Jose Mourinho'dan şampiyonluk açıklaması! "Ligi ikinci bitireceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 35. haftasında oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, sezonu ikinci bitireceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 19:31
Jose Mourinho’dan şampiyonluk açıklaması! Ligi ikinci bitireceğiz

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, kritik Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, maç öncesi yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

"4 maçımız kaldı ve ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var. Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler."

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