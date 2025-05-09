Bayer Leverkusen’in hedefi Cesc Fabregas

Alman basınında yer alan Sky Sports haberine göre, Bayer Leverkusen'in teknik direktör adayları arasında dikkat çekici bir isim öne çıkıyor: Cesc Fabregas. Serie B'den Serie A'ya yükselen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Como'nun teknik direktörü, Leverkusen'in listesinde üst sıralarda yer alıyor.

FABREGAS'TAN COMO MESAJI: ÖNCELİĞİM KULÜBÜM

38 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kulübüyle görüşmeler yapacağını belirterek, "Önceliğim Como'da kalmak" ifadelerini kullanmıştı.

FABREGAS İLE COMO'NUN SERİE A PERFORMANSI

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, İtalya Serie A'da bu sezon şu ana dek çıktığı 35 maçta 45 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Gösterdiği bu çıkış, genç teknik adamı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına soktu.