Jardel’in rekoru için bir golü kaldı!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.



En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.



Ligin 34. haftasındaki Net Global Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.



GOL KRALLIĞINA YÜRÜYOR



Victor Osimhen, Süper Lig'de gol krallığı yarışında önde bulunuyor.



Ligde 24 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, en golcü futbolcu konumunda. Osimhen'i 21 golle RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonspor'un Demokratik Kongolu yıldızı Simon Banza takip etti.



Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla İtalya Ligi'nde de gol kralı oldu.



JARDEL'İN REKORUNU KIRMANIN PEŞİNDE



Victor Osimhen, kalan 5 resmi maçta 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.



Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 37 resmi karşılaşmada 33 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu Mario Jardel'i yakalayacak.



Brezilyalı golcü Jardel, 2000-01 sezonunda Galatasaray'da 43 resmi maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.