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Ali Koç'un Mourinho umudu

Jose Mourinho, son iki lig zaferini yaşadığı Real Madrid ve Chelsea'deki şampiyonluklara ikinci sezonlarda ulaştı. Yönetim aynı başarıyı Fenerbahçe'de de tekrarlamasını bekliyor.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 11:14
Ali Koç’un Mourinho umudu

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Fenerbahçe'de camianın olağanüstü genel kurul çağrısına kapıları kapatan Başkan Ali Koç ve yönetiminin, Teknik Direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı tartışılıyor.

Büyük umutlarla geldiği sarı-lacivertlilerde ilk sezonunu kupasız kapatarak hayal kırıklığı yaşatan Portekizli çalıştırıcı eleştirilerin odağında yer alırken Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağına inanıyorum" sözüyle istikrarın önemine vurgu yaptı.

Mourinho'nun kariyerinde takımlarındaki ikinci sezon performansları da BaşkanAli Koç'u destekliyor.

REAL'DE 100 PUAN, CHELSEA'DE 8 FARK

Kariyerinde Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da olmak üzere toplamda 8 lig şampiyonluğu kazanan Mourinho, bunların son ikisini takımlarının başındaki ikinci sezonlarında elde etti.

Real Madrid'deki ilk sezonu olan 2010-11'de Barcelona'nın ardında ikinci oldu, 2011-12'de 100 puanla La Liga şampiyonluğu kazandırdı. Chelsea'de 2013-14'ü Premier Lig'de 3. bitirdi, 2014-15'te Manchester City'ye 8 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Ali Koç ve camia şimdi aynı başarının Fenerbahçe'de de tekrarlanmasını umuyor.

PORTO VE MANCHESTER UNITED DETAYI

Teknik direktörlüğe başladığı Porto'yu 2001-02 sezonunun ortasında 5. sırada alan Mourinho, takımı 3. sıraya taşımayı başarmıştı.

İkinci sezonda ise Porto ile Portekiz'de lig ve kupa dublesi yapan Mourinho, UEFA Kupası'nı da müzeye götürmüştü.

Manchester United'ın başındaki ilk sezonu 6. bitiren Portekizli tecrübe, 2017-18'de takımı Premier Lig ikincisi yapmış, bu durumu "Kariyerimdeki en büyük başarı" olarak açıklamıştı.

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