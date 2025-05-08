Süper Lig’in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

35. Hafta: Dev Derbi Nefes Kesecek

Bu haftanın en çok merak edilen mücadelesi Trabzonspor - Galatasaray maçı olacak. Papara Park'ta 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, zirveyi yakından ilgilendiriyor. Aynı gün Fenerbahçe ise zorlu deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Her iki maç da şampiyonluk senaryolarını doğrudan etkileyecek.