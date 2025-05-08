Kadraj Galeri Kadraj İkon Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta! 34. hafta itibarıyla Galatasaray 32 maçta aldığı 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip 83 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 75 puanda kalmasıyla aradaki fark 8'e çıktı. Süper Lig'de sona yaklaşırken futbolseverler, şampiyonluk yarışında yaşanacak son gelişmeleri merakla bekliyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:36
Süper Lig’in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun son düzlüğüne girildi. Gözler artık zirvede: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Taraftarlar kadar futbol kamuoyu da aynı sorunun peşinde: Süper Lig ne zaman bitecek?

Süper Lig’in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

Ligin Sona Ereceği Tarih Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sezon başında ilan edilen takvime göre, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu 1 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Toplam 38 hafta üzerinden oynanan ligde, bu hafta itibarıyla 35. hafta maçları başlıyor. Şampiyonluk yarışı ise nefesleri kesiyor.

Süper Lig’in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında Soluksuz Rekabet

Ligde son dört haftaya girilirken, lider koltuğunda Galatasaray oturuyor. Sarı-kırmızılıları ise en yakın takipçisi Fenerbahçe adım adım izliyor. Kalan haftalarda iki ezeli rakibin puan kaybına tahammülü yok. Bir yandan fikstür avantajı, diğer yandan kadro derinliği ve psikolojik üstünlük hesapları yapılıyor.

Süper Lig’in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

35. Hafta: Dev Derbi Nefes Kesecek

Bu haftanın en çok merak edilen mücadelesi Trabzonspor - Galatasaray maçı olacak. Papara Park'ta 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, zirveyi yakından ilgilendiriyor. Aynı gün Fenerbahçe ise zorlu deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Her iki maç da şampiyonluk senaryolarını doğrudan etkileyecek.

Süper Lig’in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi

35. Hafta Maç Programı:

9 Mayıs Cuma
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor (Kalyon)

10 Mayıs Cumartesi
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 ikas Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Sipay Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Onvo Antalyaspor