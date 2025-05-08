Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler? 2024-25 Süper Lig sezonu bitiş tarihi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta! 34. hafta itibarıyla Galatasaray 32 maçta aldığı 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekip 83 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 75 puanda kalmasıyla aradaki fark 8'e çıktı. Süper Lig'de sona yaklaşırken futbolseverler, şampiyonluk yarışında yaşanacak son gelişmeleri merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:36