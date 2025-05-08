SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin gündemindeki isme talip yağıyor

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattını dünya çapında tanınan bir santrforla güçlendirmeyi planlıyor. Ancak istenen yıldız için zorlu bir süreç yönetimi bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 17:15
Fenerbahçe’nin gündemindeki isme talip yağıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak ve şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de forvet değişimi yaşanacak. En-Nesyri'nin satışı ve Edin Dzeko ile de yolların ayrılması sonraısnda dünyaca ünlü bir oyuncuyla anlaşma sağlanacak.

Jonathan David (AFP)Jonathan David (AFP)

İKİ DÜNYA YILDIZI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin forvet transferinde öncelikli hedefleri arasında iki isim öne çıkıyor: Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic ve Lille forması giyen Kanadalı Jonathan David.

Jonathan David (AFP)Jonathan David (AFP)

JONATHAN DAVİD SERBEST KALIYOR
Jonathan David'in Lille ile sözleşmesini yenilemeyeceği uzun süredir biliniyor. Fransız kulübünden sezon sonunda ayrılması beklenen 24 yaşındaki forvet için birçok talip var. Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi adımlar atması beklenirken, oyuncuya Serie A'dan da yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

Jonathan David (AFP)Jonathan David (AFP)

TRANSFERDE 3 DEV RAKİP
İtalyan basınına göre; Inter, Juventus ve Napoli de David'in transferi için devreye giren kulüpler arasında. Özellikle bonservis bedeli ödemeden kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, oyuncuya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Jonathan David (AFP)Jonathan David (AFP)

NAPOLİ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Jonathan David dışında Napoli'nin gündeminde başka isimler de yer alıyor. Liverpool'un yıldız golcüsü Darwin Nunez ve Serie A'dan Udinese'li Lorenzo Lucca ile Serie B ekibi Parma'dan Ange-Yoan Bonny de Güney İtalya temsilcisinin radarında bulunuyor.

Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaraya transferde dev darbeFenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaraya transferde dev darbe
Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray'a transferde dev darbe

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’da!
CANLI | Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
Takas Bank
İstanbul’da kritik zirve! Bakan Kurum riskli konut sayısını açıkladı | Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
Papa seçiminde yemek krizi: Kardinaller tatsız tuzsuz dedi! Kızarmış tavuk neden yasak?
Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa uyarı vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Pakistan-Hindistan savaşına ilk yorum! NATO tarihinde bir ilk... Tuğgeneral Eray Üngüder’e kritik görev
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’e suikast açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu! Perinçek son ziyareti anlattı
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsan basın toplantısı! İngiltere ile kritik anlaşma
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Burak Dakak ve Buse Meral başrolde! Aile Saadeti yakında ATV’de izleyici ile buluşacak...
Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran’a ertelendi! Caniler kodeste devam... Bit pazarından yeni görüntü geldi
Ali Nuhoğlu’nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE’ye diğer ucu Türkiye’nin en önemli bankasına uzanıyor
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!