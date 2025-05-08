Jonathan David (AFP)
TRANSFERDE 3 DEV RAKİP
İtalyan basınına göre; Inter, Juventus ve Napoli de David'in transferi için devreye giren kulüpler arasında. Özellikle bonservis bedeli ödemeden kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, oyuncuya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Jonathan David (AFP)
NAPOLİ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Jonathan David dışında Napoli'nin gündeminde başka isimler de yer alıyor. Liverpool'un yıldız golcüsü Darwin Nunez ve Serie A'dan Udinese'li Lorenzo Lucca ile Serie B ekibi Parma'dan Ange-Yoan Bonny de Güney İtalya temsilcisinin radarında bulunuyor.