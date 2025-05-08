Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak ve şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de forvet değişimi yaşanacak. En-Nesyri'nin satışı ve Edin Dzeko ile de yolların ayrılması sonraısnda dünyaca ünlü bir oyuncuyla anlaşma sağlanacak.