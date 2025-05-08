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Bodo Glimt - Tottenham | CANLI

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında, İngiliz ekibi Tottenham Hotspur, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk oluyor. İlk maçta evinde 3-1'lik galibiyet elde eden Tottenham, finale bir adım uzaklıkta. Ancak Bodo/Glimt, evindeki güçlü performansıyla sürpriz yapma peşinde.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:54 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 21:54
Bodo Glimt - Tottenham | CANLI

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Bodo Glimt ile Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.

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Bodo Glimt - Tottenham maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Tottenham ilk maçı 3-1 kazanmıştı (EPA)Tottenham ilk maçı 3-1 kazanmıştı (EPA)

İLK 11'LER

Bodø/Glimt XI: Haikin; Sjovold, Gundersen, Moe, Bjorkan; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Hogh, Blomberg.

Tottenham XI: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Richarlison.