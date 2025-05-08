Bodo Glimt - Tottenham | CANLI

Bodo Glimt ile Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.
Bodo Glimt ile Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.
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Bodo Glimt - Tottenham maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Bodø/Glimt XI: Haikin; Sjovold, Gundersen, Moe, Bjorkan; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Hogh, Blomberg.
Tottenham XI: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Richarlison.