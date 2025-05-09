Gaziantep FK-Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir? Maç saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?

Taraftarlar Gaziantep FK-Alanyaspor maçının yayın bilgilerini ve muhtemel ilk 11'leri merakla araştırıyor. Gaziantep FK ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte maç hakkında son durum.
(Kaynak: AA)
GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK-Alanyaspor maçı, 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.
(Kaynak: AA)
GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Gaziantep FK ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalında canlı olarak izlenebilecek.
GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Semih Güler, Viana, Husic, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Boateng, Halil Dervişoğlu
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena, Sporar