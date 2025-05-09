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Gaziantep FK-Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir? Maç saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında heyecan dorukta. Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanacak kritik mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor. Taraftarlar, “Gaziantep FK-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK ve deplasmanda galip gelme arzusundaki Alanyaspor, bu akşamki karşılaşmada 3 puanı hedefliyor. İşte Gaziantep FK-Alanyaspor maçı canlı yayın frekans bilgileri…

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 15:05 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 15:05
Gaziantep FK-Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir? Maç saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?

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Taraftarlar Gaziantep FK-Alanyaspor maçının yayın bilgilerini ve muhtemel ilk 11'leri merakla araştırıyor. Gaziantep FK ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte maç hakkında son durum.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Alanyaspor maçı, 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Gaziantep FK ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

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GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Semih Güler, Viana, Husic, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Boateng, Halil Dervişoğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena, Sporar