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Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte maç skoru

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Beşiktaş’a karşı aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede 3 puan almayı başardı. Peki Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte maç skoru...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 14:48 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 23:01
Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte maç skoru

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Rams Başakşehir ile Fenerbahçe bu akşam İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan kıyasıya mücadele etti. Galatasaray ile arasındaki 8 puan farkı azaltmak isteyen sarı kanaryalar, rakibini sahasında mağlup etti. 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahça, cimbom ile arasındaki farkı azaltmayı başardı. Peki goller kimden geldi? İşte maç skoru…

Kaynak (İHA)Kaynak (İHA)

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı 4-1'lik skorla tamamlandı.

Kaynak (İHA)Kaynak (İHA)

GOLLER KİMDEN GELDİ?

Fenerbahçe'ye galibiyeti Mert Müldür, Skriniar, En Nesyri ve Oğuz Aydın'ın aldığı goller getirdi. RAMS Başakşehir'in tek golü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.