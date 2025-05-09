Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte maç skoru

Rams Başakşehir ile Fenerbahçe bu akşam İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan kıyasıya mücadele etti. Galatasaray ile arasındaki 8 puan farkı azaltmak isteyen sarı kanaryalar, rakibini sahasında mağlup etti. 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahça, cimbom ile arasındaki farkı azaltmayı başardı. Peki goller kimden geldi? İşte maç skoru…