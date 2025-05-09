Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte maç skoru

Rams Başakşehir ile Fenerbahçe bu akşam İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan kıyasıya mücadele etti. Galatasaray ile arasındaki 8 puan farkı azaltmak isteyen sarı kanaryalar, rakibini sahasında mağlup etti. 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahça, cimbom ile arasındaki farkı azaltmayı başardı. Peki goller kimden geldi? İşte maç skoru…
Kaynak (İHA)
RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı 4-1'lik skorla tamamlandı.
Kaynak (İHA)
GOLLER KİMDEN GELDİ?
Fenerbahçe'ye galibiyeti Mert Müldür, Skriniar, En Nesyri ve Oğuz Aydın'ın aldığı goller getirdi. RAMS Başakşehir'in tek golü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.