Manchester United’dan Osimhen hamlesi!

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Manchester United, Victor Osimhen'in transferi için Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.



Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve 26 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon euro'luk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği kaydedildi.



Öte yandan Osimhen ile geçen yıl Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in ilgilendiği, golcü futbolcu ile bu yaz Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımın Neom olduğu yazıldı.



Galatasaray da Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.