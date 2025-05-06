SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Manchester United'dan Osimhen hamlesi!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Victor Osimhen'in de dahil olduğu bir forvet transferi listesi hazırlayan Manchester United, Nijeryalı futbolcunun transferi için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 08:33 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 08:33
Manchester United’dan Osimhen hamlesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Manchester United, Victor Osimhen'in transferi için Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve 26 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon euro'luk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği kaydedildi.

Öte yandan Osimhen ile geçen yıl Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in ilgilendiği, golcü futbolcu ile bu yaz Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımın Neom olduğu yazıldı.

Galatasaray da Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray’dan şampiyonluk için çılgın Yenikapı planı!Galatasaray’dan şampiyonluk için çılgın Yenikapı planı!
Galatasaray'dan şampiyonluk için çılgın Yenikapı planı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı sonrası MİT siyonist tuzağı İstanbul’da bozdu! Türk istihbaratı Mossad’ı patlattı
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
Türk Telekom
İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?
Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: 30 dereceyi aşacak! İstanbul, Gebze, Kocaeli...
Fenerbahçe’de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kongre harekatı! Camiada istenmeyen adam Ali Koç
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak
Hadise vergiden kaçmak için Avrupa’yı seçti! Konser başına 100 bin Euro cebe atıyor
Fenerbahçe hem masada hem sahada kaybetti! 1 yıllık Mourinho faturası 4.7 milyar lira
Bakan Yerlikaya duyurdu: CHP lideri Özgür Özel’in ailesini tehdit eden şüpheli kıskıvrak yakalandı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret etti
Galatasaray transferde devlere kafa tutuyor! Dünya yıldızı listede
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi | Otel işletmecisi açıkladı: Odayı 3 kişiyle paylaşıyor
Başkan Erdoğan’dan deprem turistlerine kentsel dönüşüm tepkisi: Kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz
Eziyet ve cinsel taciz! Katil Selçuk Tengioğlu’nun öldürdüğü çocuklarının öğretmeni vahşeti anlattı: Peruğunu çıkardı saçları...
Miras kavgasına tutuşan FETÖ’cüler Avrupa’da birbirlerini dolandırmaya başladı! İtiraf kainat iblisi Gülen’in damadından geldi