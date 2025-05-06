SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna emin adımlarla giden Galatasaray, şampiyon olması halinde Devler Ligi'ne katılım ücreti ve şampiyonluk bonusuyla birlikte kasasını dolduracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:53
İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emin adımlarla beşinci yıldıza doğru yürüyen Galatasaray, büyük bir ekonomik rahatlığa da kavuşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluğunu elde ederse gelecek sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Galatasaray, Avrupa'dan ciddi bir parayı kasasına koyacak. Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde formasına 5. yıldızı eklemeye hak kazanan ilk kulüp olacak. Bu durum da Galatasaray için büyük ve henüz ön görülemez ölçüde önemli bir gelir olacak.

5 YILDIZLI ÜRÜN GELİRİ

İlk olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için katılım ücreti olan 18.6 milyon euro'yu doğrudan kasasına koyacak olan Sarı-kırmızılılar, Lig şampiyonuna verilecek olan 71.1 milyon TL'yi de alacak.

Ligde ayrıca geçmiş şampiyonluklar ve performansa dayalı birçok yan geliri de elde edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde alacağı parayı da misliyle arttırma şansına sahip olacak. Yönetim, 5 yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Manchester Uniteddan Osimhen hamlesi!Manchester Uniteddan Osimhen hamlesi!
Manchester United'dan Osimhen hamlesi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı sonrası MİT siyonist tuzağı İstanbul’da bozdu! Türk istihbaratı Mossad’ı patlattı
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi | Otel işletmecisi açıkladı: 3 kişilik paylaşımlı odada kalıyor
Türk Telekom
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti! Ankara Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için iş birliğine hazır... Suriye mesajı
Trump şimdi de Hollywood’a el attı! Film sektörünü şaşkına çeviren çağrı
Fenerbahçe’de dev temizlik! Tam 18 yolcu
Süzme balına şeker zeytinyağına tohum yağı! Yeni taklit ve tağşiş listesinde pes dedirten hileler!
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış
Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
Fenerbahçe’de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kongre harekatı! Camiada istenmeyen adam Ali Koç
SON DAKİKA: Meteoroloji o illeri uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor: 30 dereceyi aşacak! İstanbul, Gebze, Kocaeli...
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
Fenerbahçe hem masada hem sahada kaybetti! 1 yıllık Mourinho faturası 4.7 milyar lira
Mayıs yine onun! Galatasaray son 40 yılda 17. kez şampiyonluk yaşayacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: CHP lideri Özgür Özel’in ailesini tehdit eden şüpheli kıskıvrak yakalandı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret etti
Eziyet ve cinsel taciz! Katil Selçuk Tengioğlu’nun öldürdüğü çocuklarının öğretmeni vahşeti anlattı: Peruğunu çıkardı saçları...