Inter Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Inter maç sonucu

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İlk yarının son dakikalarına yaklaşırken Inter, bir kez daha rakip ceza sahasında etkili oldu. 45+1'inci dakikada Lautaro Martinez, Pau Cubarsi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Szymon Marciniak önce "devam" dedi, ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası monitöre gitti ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, sert ve köşeye gönderdiği şutla Szczesny'yi mağlup etti: 2-0.