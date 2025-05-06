Inter Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Inter maç sonucu

(Takvim Foto Arşiv)
Katalan temsilcisi 60. dakikada eşitliği sağladı. Gerard Martin'in arka direğe kestiği ortada Dani Olmo kafayla şık bir vuruş yaparak skoru 2-2'ye getirdi. Barcelona'nın baskısı devam ederken, 87. dakikada sahneye çıkan Raphinha, Sommer'den dönen topu tamamlayarak deplasmanda takımını öne geçirdi: 2-3.
(Takvim Foto Arşiv)
Son Söz Acerbi'den: Uzatmalara Giden Yol
Inter, oyunun kontrolünü kaybetmiş görünürken, 90+3'te umutları yeniden yeşertti. Dumfries'in yerden gönderdiği topa ön direkte Acerbi dokundu ve skoru 3-3'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Tribünlerdeki Inter taraftarları bu golle yeniden ayağa kalktı.