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Inter Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Inter maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Giuseppe Meazza’da futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyordu. İlk maçta Camp Nou’da alınan 3-3’lük beraberliğin ardından sahasında Barcelona’yı ağırlayan Inter, uzatmalara giden maçta rakibini 4-3 mağlup etti. Toplamda 7-6’lık skorla finale yükselen İtalyan ekibi, tarihi bir zafere imza attı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:43
Inter Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Inter maç sonucu

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Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Inter oldu. 21'inci dakikada Federico Dimarco'nun savunma arkasına gönderdiği akıl dolu pasta topu alan Denzel Dumfries, çaprazdan Lautaro Martinez'i topla buluşturdu. Arjantinli yıldız, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0'a getirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İlk yarının son dakikalarına yaklaşırken Inter, bir kez daha rakip ceza sahasında etkili oldu. 45+1'inci dakikada Lautaro Martinez, Pau Cubarsi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Szymon Marciniak önce "devam" dedi, ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası monitöre gitti ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, sert ve köşeye gönderdiği şutla Szczesny'yi mağlup etti: 2-0.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Barcelona Geri Döndü: 2-0'dan 3-2'ye

İkinci yarıda bambaşka bir Barcelona sahadaydı. 54. dakikada Gerard Martin'in pasında ceza sahası dışına açılan topa Eric Garcia gelişine vurdu ve farkı bire indirdi: 2-1.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Katalan temsilcisi 60. dakikada eşitliği sağladı. Gerard Martin'in arka direğe kestiği ortada Dani Olmo kafayla şık bir vuruş yaparak skoru 2-2'ye getirdi. Barcelona'nın baskısı devam ederken, 87. dakikada sahneye çıkan Raphinha, Sommer'den dönen topu tamamlayarak deplasmanda takımını öne geçirdi: 2-3.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Son Söz Acerbi'den: Uzatmalara Giden Yol

Inter, oyunun kontrolünü kaybetmiş görünürken, 90+3'te umutları yeniden yeşertti. Dumfries'in yerden gönderdiği topa ön direkte Acerbi dokundu ve skoru 3-3'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Tribünlerdeki Inter taraftarları bu golle yeniden ayağa kalktı.

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