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Keçiörengücü'ne Barış Alper Yılmaz piyangosu!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın olası Avrupa transferi, sadece Sarı-Kırmızılıları değil, eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nü de yakından ilgilendiriyor.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:41
Keçiörengücü’ne Barış Alper Yılmaz piyangosu!

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Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz'ın satışı, Galatasaray'ı olduğu kadar Keçiörengücü'nü de yakından ilgilendiriyor. Ankara ekibi, 2021-22 sezonunda 2.1 milyon euro'ya Galatasaray'a sattığı Barış Alper Yılmaz'ın transferinden %20'lik de pay alacak.

25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle transfer olması halinde, Keçiörengücü'nün kasasına tam 6 milyon Euro girecek.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, bu satış opsiyonunun hala geçerli olduğunu vurgulamış ve Galatasaray cephesinden bu payın alınmasına yönelik herhangi bir temas kurulmadığını belirtmişti.

Barış Alper Yılmaz'ın olası transferi, Galatasaray için önemli bir mali kaynak anlamı taşırken, Keçiörengücü için de tarihi bir gelir kapısı oluşturacak.

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