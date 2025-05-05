Arjantin’de Lucas Torreira çılgınlığı!

Torneo Apertura Play-Off'larına hazırlanan Boca Juniors'ta planlar yapılırken, ezeli rakip River Plate'ten gelen haberle camiada endişe oluştu. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira için River Plate'in devreye girdiği ve oyuncuya ciddi bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.



Arjantin basınında yer alan haberde; River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun, Torreira'yı Boca'dan koparmak için kişisel olarak devreye girmeye hazırlandığı belirtildi. Kulübün, 2026'daki Kulüpler Dünya Kupası ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına yaklaşık 15 milyon dolarlık bir teklif sunacağı öne sürüldü.



REDDEDİLMESİ BEKLENİYOR



Haberde, Torreira'nın Boca Juniors'a duyduğu hayranlık ve kulübün efsane ismi Juan Roman Riquelme ile olan güçlü ilişkisi, transferde belirleyici olabileceği, River'ın teklifine rağmen yıldız futbolcunun Boca forması giymeye daha sıcak baktığı iddia edildi.



LAZIO DA DEVREDE



Öte yandan haberin detayında Torreira için sadece Arjantin devlerinin değil, Avrupa'dan da ilginin büyük olduğu bildirildi.. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtildi.