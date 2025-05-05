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İsmail Kartal'dan Süper Lig hamlesi!

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İran ekibi, Süper Lig'de forma giymiş iki tanıdık isim Florent Hadergjonaj ve Thievy Bifouma ile anlaşma sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 14:21 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 14:21
İsmail Kartal’dan Süper Lig hamlesi!

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İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Ligi'nde şampiyonluğu Tractor'a kaptırmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

4 TRANSFER TAMAMLANDI

Tasnim'in haberine göre; İran temsilcisi, sezon sona ermeden hem yerli hem yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirdi ve bu süreçte 4 transferi şimdiden tamamladı.

HADERGJONAJ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden Persepolis yönetimi, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardı. Hadergjonaj, Süper Lig'den tanıdık bir isim olarak dikkat çekiyor.

BIFOUMA İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Persepolis, şu anda İran'ın Esteghlal Khuzestan takımında forma giyen Kongolu hücum oyuncusu Thievy Bifouma ile de prensipte anlaşma sağladı. Bifouma daha önce Türkiye'de Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor formalarını giymişti.

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