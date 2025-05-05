SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alexander-Arnold'dan Liverpool'a veda!

Liverpool'un kaptanı Trent Alexander-Arnold sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 12:25 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 12:25
Alexander-Arnold’dan Liverpool’a veda!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Liverpool'un kaptanı Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki İngiliz milli sağ bek, "Liverpool'da geçirdiğim 20 yılın ardından, sezon sonunda ayrılacağımı teyit etme zamanı geldi. Bu hayatımda verdiğim en zor karar." dedi.

Arnold, "Birçoğunuzun nedenini merak ettiğini ya da bu konuda henüz konuşmadığım için hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum, ancak niyetim her zaman tüm odağımı takımın çıkarlarına, yani 20. şampiyonluğu korumaya vermekti. Bu kulüp 20 yıldır benim tüm hayatım, tüm dünyam oldu. Akademiden bugüne kadar kulübün içindeki ve dışındaki herkesten gördüğüm destek ve sevgi sonsuza kadar benimle kalacak. Hepinize sonsuza kadar borçlu kalacağım. Ancak, başka bir şey bilmiyordum ve bu karar yeni bir meydan okumayı deneyimlemek, kendimi konfor alanımdan çıkarmak ve kendimi hem profesyonel hem de kişisel olarak zorlamakla ilgili. Bu kulüpte geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yaptım ve umarım burada geçirdiğim süre boyunca size geri verdiğimi hissedersiniz. Bu 20 yıl için herkese - antrenörlerime, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve inanılmaz taraftarlarımıza - tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Burada hayallerimi gerçekleştirecek kadar şanslıydım ve sizlerle birlikte yaşadığım özel anları asla ve asla hafife almayacağım. Bu kulübe olan sevgim asla ölmeyecek." ifadelerini kullandı.

YENİ ADRESİ REAL MADRID

Trent Alexander-Arnold önümüzdeki yaz, bedelsiz bir şekilde Real Madrid'e transfer olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?
CHP’li Ekrem İmamoğlu şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi! 9 soru tek cevap: Gölge başkanlığı ağzından kaçırdı
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’i yumruklayan meczup Selçuk Tengioğlu ifadesinde ne dedi? Soruşturma derinleştirildi
4 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI | Memurun Temmuz maaşı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında görülmemiş sahtecilik: 1 kişiye 10 imza attırılıyor
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
New York ünlüleri böyle formda kalıyor! İşte 3 günlük muhteşem formül
Special eziyet Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
Özgür Özel’e tokatlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu’na yakın o ismin 4 Mayıs 2025 paylaşımı dikkat çekti! Saldırı CHP liderine mesaj mı?
MAYIS AYI TEFE TÜFE 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: TÜİK mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
Bodrum’da tatilin bedeli el yakıyor!
Sırrı Süreyya Önder’e veda | AKM’ye tabutunda zeytin dalı ile geldi... Annesi ağıt yaktı | Başkan Erdoğan’dan ve MİT’ten mesaj...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında taraftarlar Ali Koç için tek ses oldu!
Yaşlı bakım sigortası geliyor! Sistem nasıl uygulanacak? Hangi faydaları sağlayacak?
Özel’e saldırıda bulunan meczup suç makinesi çıktı! 21 yıl önceki vahşet TAKVİM manşetinde
Bir taraf kış bir taraf yaz: Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış alarmı! İstanbul’da havalar ısınacak mı? 5 Mayıs hava durumu
Evlat katili Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’e tokat atmadan önce ne yaptı? Detaylar ilk kez ortaya çıktı: X-Ray’den geçmemiş, otel-Beyoğlu rotası...
Özel’e saldırı sonrası ’CIA Kod 705 Sezgin’ iş başında! Efendileri operasyon çekti, ses ondan geldi: Osmanlı çocuğu dediler CHP’li çıktı
Son dakika: Saldırı sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama: Birileri bugün barış konuşulmasını istemedi