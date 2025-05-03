Merih Demiral ilke imza attı! Al Ahli Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Final karşılaşmasına etkili başlayan Al-Ahli, 35. dakikada Wenderson Galeno'nun golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Suudi ekibi, 42. dakikada Franck Kessie'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 Al-Ahli'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda oyunu dengelemeye çalışan Kawasaki , oyuncu değişiklikleriyle etkili pozisyonlar bulsa da aradığı golü bulamadı. Al-Ahli savunması, Merih Demiral liderliğinde direncini korudu ve skor avantajını maç sonuna kadar taşıdı.

Merih Demiral (AFP)

AL-AHLİ, ASYA'NIN ZİRVESİNDE

Bu galibiyetle Al-Ahli, kulüp tarihine yeni bir zafer daha ekledi ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Suudi ekibi, istikrarlı performansını kupayla taçlandırdı. Maç boyunca etkili savunma performansı sergileyen Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ilk Türk futbolcu unvanını kazandı. 26 yaşındaki milli stoper, bu başarıyla hem kişisel kariyerinde hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı.

DÜNYA KULÜPLER KUPASI BİLETİNİ KAPTI

Al-Ahli, bu şampiyonlukla birlikte 2025 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Asya temsilcisi olarak yer alma hakkı da kazandı.