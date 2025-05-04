Formula 1 Miami GP’de kazanan McLaren! Oscar Piastri birinciliği kaptı

Mercedes pilotu George Russell, istikrarlı sürüşüyle podyumun son basamağında yer alarak yarışta üçüncü oldu. Son dünya şampiyonu Max Verstappen, yarışa iddialı başlamasına rağmen yarışı 4. sırada tamamlamakla yetindi. Red Bull için beklenen sonuç gelmedi.
Yarış sonrası güncellenen pilotlar klasmanında:
Oscar Piastri – 131 puan
Lando Norris – 115 puan
Max Verstappen – 99 puan
Piastri, bu sezon 4. yarış zaferine ulaşarak liderliğini pekiştirdi. Norris ikinci sıradaki yerini korurken, Verstappen 3. sıraya geriledi.