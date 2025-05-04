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Formula 1 Miami GP'de kazanan McLaren! Oscar Piastri birinciliği kaptı

Formula 1’de 2025 sezonunun heyecan dolu Miami Grand Prix’sinde zafer McLaren takımının oldu. Oscar Piastri, zorlu yarışta birinciliğe ulaşırken, takım arkadaşı Lando Norris ikinci sırayı alarak dubleye imza attı.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 00:50 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 00:50
Formula 1 Miami GP’de kazanan McLaren! Oscar Piastri birinciliği kaptı

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Mercedes pilotu George Russell, istikrarlı sürüşüyle podyumun son basamağında yer alarak yarışta üçüncü oldu. Son dünya şampiyonu Max Verstappen, yarışa iddialı başlamasına rağmen yarışı 4. sırada tamamlamakla yetindi. Red Bull için beklenen sonuç gelmedi.

Yarış sonrası güncellenen pilotlar klasmanında:

Oscar Piastri – 131 puan

Lando Norris – 115 puan

Max Verstappen – 99 puan

Piastri, bu sezon 4. yarış zaferine ulaşarak liderliğini pekiştirdi. Norris ikinci sıradaki yerini korurken, Verstappen 3. sıraya geriledi.

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