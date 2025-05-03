Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman? FB-BJK maçı nereden izlenir canlı? Muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına kısa bir süre kala maça ilişkin detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı maçın yayın bilgisi de en çok aratılanlar arasında yer alıyor. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...
AA
FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
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AA
FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.