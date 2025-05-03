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Yıldız futbolcu Fener’in kararı sonrası harekete geçti!

F.Bahçe yönetimi Tadic’e yeni sezon için devam etmeme kararını bildirdi... Bu gelişmenin üzerine ise Sırp yıldızın hemen harekete geçtiği öğrenildi. 36 yaşındaki futbolcunun uzun süre kaptanlığını yaptığı Ajax’la gelecek yıl için şimdiden masaya oturduğu öne sürülüyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
Yıldız futbolcu Fener’in kararı sonrası harekete geçti!

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Jose Mourinho'nun gelecek sezon Dusan Tadic'i takımda düşünmediği biliniyor... Sportif Direktör Mario Branco'nun Sırp yıldızla önemli bir görüşme yaptığı öğrenilmişti. Branco'nun yaptığı zirvede 36 yaşındaki futbolcuya "Gelecek yıl takım planında yoksun" dediği TAKVİM aracılığı ile okuyuculara aktarılmıştı. Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe yönetiminin kararı üzerine Tadic'in uzun süre kaptanlığını yaptığı eski kulübü Ajax'a dönme kararı aldığı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun Hollanda ekibi ile gelecek sezon için şimdiden masaya oturduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ÇOK ÖZEL BİRİ
1.81 boyundaki futbolcu, Ajax ile ligde 2018- 19'da gol kralı olurken 3 Hollanda şampiyonluğu; 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası zaferleri yaşamıştı. Tadic'in güncel piyasa değeri ise 2.50 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda yıldız orta saha hakkında konuşan Ajax'ın hocası Farioli "Tartışmasız harika bir oyuncu. Ajax için çok özel biri. Fırsatları değerlendirebiliriz" demişti.

YILDIRIM'A ADAY OL BASKISI
Sarı-Lacivertli camianın önde gelenlerinin yaşanan başarısızlıktan dolayı Aziz Yıldırım'a aday olması konusunda baskı yaptığı öğrenildi... Yıldırım'ın ise sezon sonunda kararını vereceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DE lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalınması bardağı taşırmıştı... Bu sene de camiada şampiyonluğun kaçtığı görüşü hakim. Taraftarlar ise bu başarısızlığın nedenini Ali Koç ve yönetimine bağlıyor. Koç'un geldiği günden beri Fenerbahçe'nin sadece 1 kez Türkiye Kupası'nı kazanması da çok eleştiriliyor.

Sarı- Lacivertli camianın önde gelenlerinin ise eski Başkan Aziz Yıldırım'a aday olması konusunda baskı yaptığı belirtiliyor. Yıldırım'ın bu konu hakkında kararını sezon sonu vereceği söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde kulübün eski yöneticileri Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran adaylık için sinyal verirken Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu da Koç'u istifaya davet etmişti.

YENİ TALİBİ LAZIO
İtalyan basını Skriniar'a talip olan kulüplerin arasına Lazio'nun da eklendiğini iddia etti. 30 yaşındaki savunmacının Napoli ve Inter'le de adı anılıyor. PSG'nin 20 milyon Euro para istemesi Fenerbahçe'yi zora sokuyor.

İKİ AYDIR SUSKUN
En-Nesyri, Süper Lig'deki son golünü 3 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında atmıştı. Faslı yıldız ligde iki aydır suskun kaldı. 27 yaşındaki forvet, pazar günkü Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde gol hasretini bitirmek istiyor.

AMRABAT İÇİN YOĞUN MESAİ
Sakatlığı bulunan Sofyan Amrabat, dün gerçekleştirilen antrenmanda salonda bireysel olarak çalıştı... Fenerbahçe sağlık heyeti, 28 yaşındaki futbolcuyu dev derbiye yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Faslı orta saha- Amrabat'ın durumunun bugünkü son antrenmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

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