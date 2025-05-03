Dominik Livakovic’ten sürpriz transfer! Kevin De Bruyne ile oynayacak

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI: NEOM FC DEVREDE Hırvat basınında yer alan haberlere göre Livakovic'e Suudi Arabistan'dan ciddi bir talip çıktı. Manchester City'den ayrılacağı konuşulan Kevin De Bruyne ile birlikte, Suudi Arabistan 2. Ligi lideri Neom FC'nin radarında olan Livakovic'in bu takıma transfer olabileceği iddia edildi.

Dominik Livakovic (AA)

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

2023 yazında sarı-lacivertli kulübe imza atan Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun düzenli oynamak istemesi nedeniyle yaz aylarında sürpriz bir ayrılık gündeme gelebilir.