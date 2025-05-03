Dominik Livakovic’ten sürpriz transfer! Kevin De Bruyne ile oynayacak

Dominik Livakovic (AA)
SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI: NEOM FC DEVREDE
Hırvat basınında yer alan haberlere göre Livakovic'e Suudi Arabistan'dan ciddi bir talip çıktı. Manchester City'den ayrılacağı konuşulan Kevin De Bruyne ile birlikte, Suudi Arabistan 2. Ligi lideri Neom FC'nin radarında olan Livakovic'in bu takıma transfer olabileceği iddia edildi.
Neom FC, şu anda 72 puanla Suudi Arabistan 2. Ligi'nin zirvesinde yer alıyor ve önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor.
Dominik Livakovic (AA)
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
2023 yazında sarı-lacivertli kulübe imza atan Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun düzenli oynamak istemesi nedeniyle yaz aylarında sürpriz bir ayrılık gündeme gelebilir.