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Dominik Livakovic'ten sürpriz transfer! Kevin De Bruyne ile oynayacak

Fenerbahçe'de bu sezon kalede yaşanan rekabet, Dominik Livakovic’in ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. Hırvat kalecinin, forma şansı bulamaması halinde sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Yeni kankası ise Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne olabilir.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 18:52
Dominik Livakovic’ten sürpriz transfer! Kevin De Bruyne ile oynayacak

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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Livakovic, performans düşüşü ve teknik heyetin tercihleri nedeniyle zaman zaman yedek kulübesine çekildi. Jose Mourinho'nun, kalede ağırlıklı olarak İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi, Hırvat file bekçisinin planlarını değiştirmeye başladı.

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

30 yaşındaki kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın bir numaralı eldiveni olmayı hedefliyor. Ancak Fenerbahçe'de yedek kalması halinde bu hedefini tehlikeye atmak istemeyen Livakovic, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

KARARI SON 5 MAÇ BELİRLEYECEK
Sezonun kalan 5 haftasında Jose Mourinho'nun kalede kime görev vereceği, Livakovic'in kaderini belirleyecek. Eğer forma şansı bulamazsa, sezon sonunda yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI: NEOM FC DEVREDE
Hırvat basınında yer alan haberlere göre Livakovic'e Suudi Arabistan'dan ciddi bir talip çıktı. Manchester City'den ayrılacağı konuşulan Kevin De Bruyne ile birlikte, Suudi Arabistan 2. Ligi lideri Neom FC'nin radarında olan Livakovic'in bu takıma transfer olabileceği iddia edildi.

Neom FC, şu anda 72 puanla Suudi Arabistan 2. Ligi'nin zirvesinde yer alıyor ve önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
2023 yazında sarı-lacivertli kulübe imza atan Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun düzenli oynamak istemesi nedeniyle yaz aylarında sürpriz bir ayrılık gündeme gelebilir.

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