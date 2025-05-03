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Mersin'de 6 gollü düello! Hatayspor - Başakşehir: 2-4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, 3 Mayıs 2025 tarihinde Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım attı.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 21:13 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 21:13
Mersin’de 6 gollü düello! Hatayspor - Başakşehir: 2-4 | MAÇ SONUCU

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Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Hatayspor oldu. 4. dakikada Carlos Strandberg'in attığı golle öne geçen Hatayspor, seyircisini umutlandırdı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 9. dakikada sahneye çıkan Krzysztof Piątek, Başakşehir adına skora dengeyi getirdi. İstanbul ekibi, 30. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarının son dakikasında Başakşehir, Piątek'in ayağından bir penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Bekaj gole izin vermedi.

İkinci yarıya reaksiyonla dönen Hatayspor, 56. dakikada Bilal Boutobba'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü tekrar eline alan Başakşehir, 82. dakikada Ivan Brnić'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın skorunu ise 90+1. dakikada João Figueiredo'nun penaltıdan attığı gol belirledi: 2-4.

Bu galibiyetle RAMS Başakşehir puanını 51'e yükseltti ve Avrupa kupaları için iddiasını güçlendirdi. Hatayspor ise 19 puanda kalarak ligde kalma umutlarını iyice zora soktu.

Başakşehir, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hatayspor ise Göztepe deplasmanında kümede kalma savaşını sürdürecek.

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