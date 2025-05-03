Maçın ilk yarısında ev sahibi RB Leipzig, Bayern Münih karşısında etkili bir performans sergiledi. Topla oynama oranlarında %38'e karşı %62'lik bir dezavantaja rağmen, Leipzig hızlı ataklarla rakip kalede tehlikeler yarattı. Ev sahibi ekip, devreyi Benjamin Sesko ve Lukas Klostermann'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, topa daha fazla sahip olarak oyunun kontrolünü eline aldı. Toplamda 20 şut çeken Bayern, bunların 6'sında isabet sağladı. Özellikle Harry Kane ve Leroy Sané'nin etkili oyunlarıyla Bayern, skoru dengelemeyi başardı.

62'de Dier'in, 63'te ise Olise'nin golleriyle geri dönen Bavyera ekibini 83'te Sane öne geçirdi. Ancak Poulsen son sözü söyleyerek maçın 3-3 bittiğini tayin eden sayıyı kaydetti.

Bu beraberlikle Bayern Münih, 76 puanla liderliğini sürdürdü. RB Leipzig ise 50 puanla 5. sırada yer aldı. Bundesliga'da şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, Kompany'nin ekibi şampiyonluk için en yakın rakibi Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesini bekleyecek.