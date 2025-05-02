Skriniar’da rakip Lazio!

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lazio'nun savunmasında yaz transfer döneminde önemli değişiklikler olması bekleniyor. Lazio'nun transfer listesinde Milan Skriniar'ın da yer aldığı belirtildi.



İtalyan basınındaki haberin detaylarında, Skriniar'ın kazandığı yıllık ücretin de transfer için dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğu kaydedildi.



Fenerbahçe de performansından memnun olduğu Skriniar'ı kadrosunda tutmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda Paris Saint-Germain ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.