Guardiola'dan flaş açıklama! "Ara vereceğim"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan sürpriz bir açıklama geldi.



Başarılı teknik adam, ESPNe'e verdiği röportajda Manchester City'deki sözleşmesinin bitmesinin ardından teknik direktörlük kariyerine ara vereceğini söyledi. 2016 yılından bu yana Manchester City'nin başında yer alan ve İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Guardiola, nasıl hatırlanmak istediğine dair gelen sorunun ardından bu açıklamayı yaptı.



Guardiola, "Beni nasıl hatırlamak isterlerse öyle hatırlamalarını istiyorum. Manchester City ile sözleşmem bitikten sonra ara vereceğim. Bundan eminim. Emekli olup olmayacağımı bilmiyorum ama ara vereceğim. Nasıl hatırlanmak istediğimi bilmiyorum. Hepimiz unutulmaz bir kariyer için çalışıyoruz, kazanıyoruz ama Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City taraftarının takımlarımın oyununu izlemekten keyif aldığını düşünüyorum. Hatırlanıp hatırlanmayacağımızı düşünerek yaşamamalıyız." dedi.



"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"



Manchester City'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon yaşadıklarını itiraf eden 54 yaşındaki teknik adam, "Çok şey öğrendiğimiz bir yıl oldu. Bu yılın zor geçmesinin tek bir nedeni yok, birçok ayrıntı var. Benim tarafımdan verilen yanlış verilen kararlar var. Çok şey öğrendiğim bir yıl oldu." dedi.



Guardiola, "İnsanlar yenilgilerden, galibiyetlerden daha fazla ders aldığımızı düşünüyor ama ben zaferlerden de ders aldığımızı düşünüyorum. Düşeceğimiz bir dönem olacağını biliyordum ama çok düştük. Liverpool'un bu kadar gerisinde kalacağımı beklemiyorduk. 9, 10 boyunca yaptıklarımız olağanüstüydü ama gelecekte neye ihtiyacımız olduğunu anlamaya çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.