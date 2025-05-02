PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Guardiola'dan flaş açıklama! "Ara vereceğim"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra kariyerine ara vereceğini söyledi. Guardiola, "Manchester City ile sözleşmem bittikten sonra ara vereceğim. Emekli olur muyum bilmiyorum ama ara vereceğim." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:36 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:36
Guardiola’dan flaş açıklama! Ara vereceğim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Başarılı teknik adam, ESPNe'e verdiği röportajda Manchester City'deki sözleşmesinin bitmesinin ardından teknik direktörlük kariyerine ara vereceğini söyledi. 2016 yılından bu yana Manchester City'nin başında yer alan ve İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Guardiola, nasıl hatırlanmak istediğine dair gelen sorunun ardından bu açıklamayı yaptı.

Guardiola, "Beni nasıl hatırlamak isterlerse öyle hatırlamalarını istiyorum. Manchester City ile sözleşmem bitikten sonra ara vereceğim. Bundan eminim. Emekli olup olmayacağımı bilmiyorum ama ara vereceğim. Nasıl hatırlanmak istediğimi bilmiyorum. Hepimiz unutulmaz bir kariyer için çalışıyoruz, kazanıyoruz ama Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City taraftarının takımlarımın oyununu izlemekten keyif aldığını düşünüyorum. Hatırlanıp hatırlanmayacağımızı düşünerek yaşamamalıyız." dedi.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Manchester City'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon yaşadıklarını itiraf eden 54 yaşındaki teknik adam, "Çok şey öğrendiğimiz bir yıl oldu. Bu yılın zor geçmesinin tek bir nedeni yok, birçok ayrıntı var. Benim tarafımdan verilen yanlış verilen kararlar var. Çok şey öğrendiğim bir yıl oldu." dedi.

Guardiola, "İnsanlar yenilgilerden, galibiyetlerden daha fazla ders aldığımızı düşünüyor ama ben zaferlerden de ders aldığımızı düşünüyorum. Düşeceğimiz bir dönem olacağını biliyordum ama çok düştük. Liverpool'un bu kadar gerisinde kalacağımı beklemiyorduk. 9, 10 boyunca yaptıklarımız olağanüstüydü ama gelecekte neye ihtiyacımız olduğunu anlamaya çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.

Şampiyonlar Liginde tarihi senaryo!Şampiyonlar Liginde tarihi senaryo!
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde! Nijerli Bakan Turkuvaz zirvesinde açıkladı: Sömürü bitti Türkiye ile iş birliği zamanı
CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek
Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da
Türkiye Somali’de petrol arıyor… Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed Takvim’e konuştu: Kendimizi bu keşif için adadık
Özgür Özel’den çifte operasyon! Mansur Yavaş adaylık formülüne ne dedi? Kulislerde çarpıcı iddia
CANLI TAKİP |TEKNOFEST KKTC’de ikinci gün! 7’den 70’e büyük ilgi! Ziyaretçilerden çağrı: Karton diyenler gelsin görsün
İngilizlere Didim kapanı: CHP’li belediye çalışanlarından sahte vekalet gerçek vurgun!
Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalar Turkuvaz Medya zirvesinde atıldı!
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı
İşte yeni hayat | Çalışma yaşamına ve emekliliğe ilişkin yeni reformlar yolda!
Kentsel dönüşümde yeni dönem! Yarısı Bizden Kampanyası’na 1 milyon 875 bin liralık destek başlıyor
Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi
Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında
15 yıldır çözülemeyen sır ölüm! Can Paksoy’a Yargıtay şoku! Holding veliahtı için gözler Ceza Kurulu’nda
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!
Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...