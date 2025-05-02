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KESİNTİSİZ İZLE | Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Antalyaspor, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Peki bu kritik karşılaşma ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın oynanacağı stadyumdan, takımların muhtemel 11’lerine kadar merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:25
KESİNTİSİZ İZLE | Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Antalyaspor, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. İşte maçın oynanacağı stadyumdan, takımların muhtemel 11'lerine kadar merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Antalyaspor - Konyaspor maçı 02.05.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Antalyaspor - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Konyaspor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Antalyaspor - Konyaspor Maçının Hakemi Kim?

Antalyaspor - Konyaspor maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.

Antalyaspor-Konyaspor

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Abdurrahim, Kaluzinski, Rakip, Van de Streek, Soner, Samudio, Larsson.

Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Jevtovic, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer.

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