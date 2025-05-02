KESİNTİSİZ İZLE | Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Antalyaspor, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. İşte maçın oynanacağı stadyumdan, takımların muhtemel 11'lerine kadar merak edilen tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Antalyaspor, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. İşte maçın oynanacağı stadyumdan, takımların muhtemel 11'lerine kadar merak edilen tüm detaylar...
Antalyaspor - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Antalyaspor - Konyaspor maçı 02.05.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Antalyaspor - Konyaspor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak.
Antalyaspor - Konyaspor Maçının Hakemi Kim?
Antalyaspor - Konyaspor maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Abdurrahim, Kaluzinski, Rakip, Van de Streek, Soner, Samudio, Larsson.
Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Jevtovic, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer.