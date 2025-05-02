KESİNTİSİZ İZLE | Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Antalyaspor, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. İşte maçın oynanacağı stadyumdan, takımların muhtemel 11'lerine kadar merak edilen tüm detaylar...