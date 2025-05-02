Djiku’ya eski takımı talip oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında düşünülmediği iddia edilen Alexander Djiku için eski kulübü Strasbourg devreye girmeye hazırlanıyor.



Ligue 1 ekibi, yeni sezonda savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmek isterken, 30 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.



BEDELSİZ KAPTIRMIŞLARDI



Şampiyonlar Ligi potasının yalnızca bir puan gerisinde yer alan Strasbourg'un, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesi halinde Djiku için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor. Fransız temsilcisi, 2022 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kaptırdığı eski oyuncusunu yeniden kadroya kazandırmak istiyor.