Arda Güler Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu!

Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den hatırı sayılır bir bonus kazandı.
Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den hatırı sayılır bir bonus kazandı.
Genç oyuncu, eflatun-beyazlıların formasını Getafe maçıyla birlikte 50'nci kez giydi. Fenerbahçe de sözleşmede yer alan madde gereği 4 milyon Euro bonus kazandı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcudan 6 milyon Euro daha kazanabilir.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 maça çıktı. Başarılı futbolcu, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Arda'nın eflatun-beyazlılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.