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Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu!

2023/24 sezonu başında genç yıldızı Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, milli yıldızdan gelir elde etmeye devam ediyor. Attığı golle takımına galibiyeti getirdiği Getafe maçında 50. kez eflatun-beyazlı formayı terleten Arda, sarı-lacivertlilerin kasasını doldurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:12
Arda Güler Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu!

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Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den hatırı sayılır bir bonus kazandı.

Arda Güler Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu!

Genç oyuncu, eflatun-beyazlıların formasını Getafe maçıyla birlikte 50'nci kez giydi. Fenerbahçe de sözleşmede yer alan madde gereği 4 milyon Euro bonus kazandı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcudan 6 milyon Euro daha kazanabilir.

Arda Güler Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu!

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 maça çıktı. Başarılı futbolcu, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Arda Güler Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu!

Arda'nın eflatun-beyazlılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.

Arda Güler Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu!

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