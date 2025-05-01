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Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! "Rahatsız ediyor"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını nefes kesen bir mücadeleyle sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, yalnızca sahada değil transfer piyasasında da sık sık karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler, birçok kez aynı oyuncular için rekabete girmişti. Bu isimlerden biri de Belçika temsilcisi Gent’te forma giyen genç yıldız Archie Brown oldu. Yıldız futbolcu, iki takım hakkında açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 17:49 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 17:49
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Rahatsız ediyor

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22 yaşındaki İngiliz sol bek, bu sezon Gent formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücuma verdiği destekle de dikkat çeken Brown, Süper Lig devlerinin radarına girmeyi başardı.

Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)

İki kulübün transfer listesinde yer alan Archie Brown, Türk basınında sıkça yer alan transfer söylentileriyle ilgili ilk kez konuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisine kayıtsız kalmayan genç futbolcu dikkat çekici ifadeler kullandı.

Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)

Brown, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydınız. Jose Mourinho ile çalışma konusunda tereddüt mü ettiniz?" şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:

Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)

"Transfer dedikodularına ve ilgiye dikkat etmem gereken tek zaman, benim için somut bir şeyin masada olduğu zamandır. Ancak o zaman bir şeyin gerçek olduğunu anlayabilir ve o kulübün size uygun olup olmadığını ve orada bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağınızı düşünebilirsiniz."

Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)Archie Brown (Takvim Foto Arşiv)

"Ama burada işler o kadar ileri gitmedi, dolayısıyla düşünecek ya da dikkat edecek bir şey de yoktu. Tüm bu söylentiler beni rahatsız ediyor çünkü bazen çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum ve bu enerjiyi futboluma harcayamıyorum. Ama şu ana kadar yaptığım seçimlerden memnunum."

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