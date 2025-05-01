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Serdar Dursun ve İsmail Kartal'ın galibiyet sevinci! Mes Rafsanjan - Perspepolis: 0-3 | MAÇ SONUCU

İran Pers Körfez Ligi'nin 28. haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, deplasmanda Mes Rafsanjan ile karşılaştı. Shohada Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 gibi net bir skorla kazanarak üst sıralardaki yerini korudu.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 21:12
Serdar Dursun ve İsmail Kartal’ın galibiyet sevinci! Mes Rafsanjan - Perspepolis: 0-3 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Persepolis, henüz 5. dakikada Ali Alipour ile öne geçti. 44. dakikada ise sahneye Serdar Dursun çıktı. Milli futbolcu, attığı golle takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve İran kariyerindeki 5. golünü kaydetti. İlk yarının uzatma dakikalarında Ali Alipour bir kez daha ağları havalandırarak skoru 3-0'a taşıdı. İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle birlikte Persepolis puanını 54'e yükselterek, bitime iki hafta kala 3. sıradaki yerini korudu. Düşme hattına yakın olan Mes Rafsanjan ise 27 puanla 14. sırada kaldı ve kritik bir mağlubiyet aldı.

Persepolis, 29. haftada Kheybar deplasmanına konuk olacak. Mes Rafsanjan ise Zob Ahan karşısında puan arayacak.

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