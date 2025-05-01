Demir Ege Tıknaz ayın futbolcusu seçildi

Rio Ave formasıyla bu sezon 30 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki dinamizmi, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çeken Demir Ege, özellikle son haftalardaki çıkışıyla taraftarların takdirini kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA GELECEĞİN PARÇASI

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun vadeli planlarında önemli bir yer tutan Demir Ege Tıknaz, bu performansıyla hem kulübünün hem de Türk futbol kamuoyunun beklentilerini boşa çıkarmıyor. Genç oyuncunun sezon sonunda Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği ya da Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.