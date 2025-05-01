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Demir Ege Tıknaz ayın futbolcusu seçildi

Sezon başında Beşiktaş’tan opsiyonlu kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer olan Demir Ege Tıknaz, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç orta saha oyuncusu, gösterdiği başarılı performansla kulübü tarafından ayın futbolcusu seçildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 20:54 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 20:54
Demir Ege Tıknaz ayın futbolcusu seçildi

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Rio Ave formasıyla bu sezon 30 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki dinamizmi, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çeken Demir Ege, özellikle son haftalardaki çıkışıyla taraftarların takdirini kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA GELECEĞİN PARÇASI
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve uzun vadeli planlarında önemli bir yer tutan Demir Ege Tıknaz, bu performansıyla hem kulübünün hem de Türk futbol kamuoyunun beklentilerini boşa çıkarmıyor. Genç oyuncunun sezon sonunda Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği ya da Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

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