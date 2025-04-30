SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Serdal Adalı'dan derbi öncesi Ümraniye'ye çıkarma

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Adalı, oyuculara ve teknik heyete moral verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:11 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:12
Serdal Adalı’dan derbi öncesi Ümraniye’ye çıkarma

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

MOLLAOĞLU DA KATILDI

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada takımın genel durumu hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

İTALYAN LEZZETLERİ EŞLİĞİNDE DERBİ MESAJI

Organizasyon kapsamında, İtalyan mutfağından seçkin tatların yer aldığı özel bir menü servis edildi. Başkan Adalı, teknik direktör Solskjaer'den takımın güncel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra, 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi futbolculara başarılar dileyerek moral verdi.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ HAZIRLIKLARI TAM GAZ

Kritik Fenerbahçe maçı öncesinde teknik heyet ve oyuncuların motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu ziyaretin, takım içindeki birlik ve beraberlik havasını pekiştirdiği ifade edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atama açıklaması! Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?
Türk Telekom
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni talep: Savcılık KİPTAŞ ve İSFALT’ın ihale belgelerini istedi
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi
Başkan Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı! Terörsüz Türkiye ve Trump mesajı
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Kur’an bülbülleri Külliye’de! Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular
Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!
16 yaşında istismar edildi! Dilan Bakır 4 aylık bebeği ile sırra kadem bastı! Müge Anlı detaylar karşısında şoke oldu
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!