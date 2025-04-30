Serdal Adalı’dan derbi öncesi Ümraniye’ye çıkarma

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

MOLLAOĞLU DA KATILDI

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada takımın genel durumu hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

İTALYAN LEZZETLERİ EŞLİĞİNDE DERBİ MESAJI

Organizasyon kapsamında, İtalyan mutfağından seçkin tatların yer aldığı özel bir menü servis edildi. Başkan Adalı, teknik direktör Solskjaer'den takımın güncel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra, 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi futbolculara başarılar dileyerek moral verdi.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ HAZIRLIKLARI TAM GAZ

Kritik Fenerbahçe maçı öncesinde teknik heyet ve oyuncuların motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu ziyaretin, takım içindeki birlik ve beraberlik havasını pekiştirdiği ifade edildi.