Galatasaray’da Osimhen kampanyası!

Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı bambaşka bir hâl adı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in kalması için elini cebine atmaya bile hazır.



TARAFTAR FEDAKARLIK İÇİN HAZIR



Sosyal medyada kenetlenen ve bu yönde kampanyalar başlatan taraftarlar, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'nun toplanması için fedakârlık yapmak istediklerini dile getirdi.



KALMAK İSTERSE ENGEL YOK



Attığı goller ve sahadaki mücadelesiyle 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynayan Osimhen, kalmak isterse 75 milyon Euro'nun karşılanmasının önünde bir engel yok.



Yönetimin sponsorların desteğiyle parayı toplama planına taraftarların da destek vermesi Galatasaray'ın elini rahatlatıyor. Sarı-kırmızı yöneticilerde "Osimhen kalmak isterse parasını ödemeye hazırız" fikri ön planda.