SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da Osimhen kampanyası!

Galatasaraylılar, her hafta attığı gollerle takımını şampiyonluğa götüren Nijeryalı yıldız için Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu toplamaya hazır. Yönetim de taraftarların çağrısına olumlu bakıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:20 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:20
Galatasaray’da Osimhen kampanyası!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı bambaşka bir hâl adı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in kalması için elini cebine atmaya bile hazır.

TARAFTAR FEDAKARLIK İÇİN HAZIR

Sosyal medyada kenetlenen ve bu yönde kampanyalar başlatan taraftarlar, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'nun toplanması için fedakârlık yapmak istediklerini dile getirdi.

KALMAK İSTERSE ENGEL YOK

Attığı goller ve sahadaki mücadelesiyle 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynayan Osimhen, kalmak isterse 75 milyon Euro'nun karşılanmasının önünde bir engel yok.

Yönetimin sponsorların desteğiyle parayı toplama planına taraftarların da destek vermesi Galatasaray'ın elini rahatlatıyor. Sarı-kırmızı yöneticilerde "Osimhen kalmak isterse parasını ödemeye hazırız" fikri ön planda.

Zaniolo Galatasaraya geri dönüyor!Zaniolo Galatasaraya geri dönüyor!
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular
Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net mesaj: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz | DEM Parti’ye okkalı yanıt
Özgür Özel’in planı: Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlattı
1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Branş dağılımı...
Kamışlı’da bölücü tertip! MSB’den sert tepki: Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına rıza göstermeyiz
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
Evlenecek gençlere alışverişte indirim desteği! Bakan Göktaş 20 firmayı açıkladı
Trump’tan bomba açıklama: Papa olmak isterim
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!
İBB merkezli soruşturma derinleşiyor: 70 milyonluk lüks araç ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu’ndan koruma amirine hard disk talimatı
MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ HESABI | Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’dan kafa karıştıran ifade! Eşini ve İmamoğlu’nu boşa çıkardı! 2 kilo altın 16 milyonluk şaibe