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Beşiktaş'tan Emlak Konut GYO ile dev proje!

Beşiktaş, İstanbul’un değerli bölgelerinden Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan taşınmazı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliğine gitti. Siyah-beyazlı kulüp, 15.382,49 metrekarelik taşınmazı üzerinde Emlak Konut GYO ile birlikte bir proje geliştirecek. Söz konusu proje sayesinde elde edilecek gelir, kulübün ekonomik anlamda sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:36
Beşiktaş’tan Emlak Konut GYO ile dev proje!

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Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, bu iş birliğinin taşıdığı önem vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Finansal Bağımsızlığa Kavuşmak İçin Tarihi Bir Adım Daha | Kulübümüzü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla bağlı ortaklığımız Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, bu doğrultuda tarihi bir adım daha attı.

Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır.

Kulübümüzün son yıllarda imzalamış olduğu bu en önemli gelir getirici anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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