SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den derbi primi kararı!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek sezonu derbi galibiyetiyle tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, kritik maç öncesi özel bir prim hazırlığı yapmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:53
Fenerbahçe’den derbi primi kararı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Yönetimi, 4 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde prim uygulamasına gitmeme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında galibiyet primleri açıklamıştı.

DERBİ PRİMİ YOK

Yönetim, bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ekstra teşvik planlanmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular galibiyet için tamamen sportif motivasyona odaklanmış durumda.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!
Fenerbahçe'den Rafa Silva planı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kur’an bülbülleri Külliye’de! Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni talep: Savcılık KİPTAŞ ve İSFALT’ın ihale belgelerini istedi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular
16 yaşında istismar edildi! Dilan Bakır 4 aylık bebeği ile sırra kadem bastı! Müge Anlı detaylar karşısında şoke oldu
Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net mesaj: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz | DEM Parti’ye okkalı yanıt
Özgür Özel’in planı: Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlattı
1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: MEB EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Branş dağılımı...
Kamışlı’da bölücü tertip! MSB’den sert tepki: Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına rıza göstermeyiz
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!
MEMUR VE EMEKLİYE TEMMUZ HESABI | Kim ne kadar alacak? Emekliye %17.91 memura %16.8 zam
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’dan kafa karıştıran ifade! Eşini ve İmamoğlu’nu boşa çıkardı! 2 kilo altın 16 milyonluk şaibe