Fenerbahçe’den derbi primi kararı!

Fenerbahçe Yönetimi, 4 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde prim uygulamasına gitmeme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında galibiyet primleri açıklamıştı.



DERBİ PRİMİ YOK



Yönetim, bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ekstra teşvik planlanmadığı belirtildi.



Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular galibiyet için tamamen sportif motivasyona odaklanmış durumda.