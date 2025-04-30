Beşiktaş’un savunmasında alarm! O isim derbiyi kaçıracak

on antrenmana Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle katılamadı. Sağlık ekibi, iki oyuncuyu da 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İki savunma oyuncusunun durumu, maçtan önce yapılacak son taktik antrenmanda netleşecek.

MUÇİ DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta Arnavut yıldız Ernest Muçi de derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı süren oyuncunun tedavi süreci devam ederken, teknik heyet risk almak istemiyor.

UDUOKHAI ANTRENMANDA

Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai, takımla çalışmalara yeniden başladı. Ancak Alman savunmacının henüz tam olarak hazır durumda olmadığı bildirildi. Uduokhai'nin kadroda yer alıp almayacağı ise performansına göre belirlenecek.