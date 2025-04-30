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Beşiktaş'un savunmasında alarm! O isim derbiyi kaçıracak

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürürken savunma hattındaki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor. Siyah-beyazlılarda üç önemli oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, bir ismin de derbiyi kaçıracağı netleşti.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:54 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:54
Beşiktaş’un savunmasında alarm! O isim derbiyi kaçıracak

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on antrenmana Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle katılamadı. Sağlık ekibi, iki oyuncuyu da 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İki savunma oyuncusunun durumu, maçtan önce yapılacak son taktik antrenmanda netleşecek.

MUÇİ DERBİDE YOK
Beşiktaş'ta Arnavut yıldız Ernest Muçi de derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı süren oyuncunun tedavi süreci devam ederken, teknik heyet risk almak istemiyor.

UDUOKHAI ANTRENMANDA
Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai, takımla çalışmalara yeniden başladı. Ancak Alman savunmacının henüz tam olarak hazır durumda olmadığı bildirildi. Uduokhai'nin kadroda yer alıp almayacağı ise performansına göre belirlenecek.

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