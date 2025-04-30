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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. MHK tarafından açıklanan isimlere göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek. Galatasaray - Sivasspor maçında Ozan Ergün ve Kasımpaşa - Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:31 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:38
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trenyol Süper Lig'in 34. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek isimleri duyurdu.

İşte haftanın hakemleri

2 Mayıs 2025 Cuma

Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın

3 Mayıs 2025 Cumartesi

Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Hatayspor - Başakşehir: Ali YIlmaz
Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün

4 Mayıs 2025 Pazar

Samsunspor - Eyüpspor. Muhammet Ali Metoğlu
Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak

5 Mayıs 2025 Pazartesi

Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

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