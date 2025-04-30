Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trenyol Süper Lig'in 34. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek isimleri duyurdu.
İşte haftanın hakemleri
2 Mayıs 2025 Cuma
Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın
3 Mayıs 2025 Cumartesi
Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Hatayspor - Başakşehir: Ali YIlmaz
Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün
4 Mayıs 2025 Pazar
Samsunspor - Eyüpspor. Muhammet Ali Metoğlu
Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
Adana Demirspor - Göztepe: Batuhan Kolak
5 Mayıs 2025 Pazartesi
Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler